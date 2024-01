Immigration irrégulière : « 16 000 sénégalais ont atteint l’île El Hiero en 2023 » ( Luc André Diouf Dioh, député au parlement espagnol)

En séjour au Sénégal, le sénégalo-espagnol et député à l’assemblée nationale d’Espagne, Luc André Diouf Dioh, a décrit une situation jugée compliquée de la gestion de l’immigration en Espagne.



« 32 000 personnes ont atteint l’île El Hiero en 2023 dont 16 000 sénégalais. Le gouvernement d’Espagne travaille avec le gouvernement du Sénégal pour une facilitation dans le cadre de la migration. De nouvelles lois sont intervenues dans la législation espagnole, mais il faut préciser qu’ils ne s’agit pas de durcir les conditions de voyage, par contre l’Espagne et l’Union Européenne visent à permettre une migration dans des circonstances régulières », a indiqué le député du parlement espagnol qui prenait part, ce 26 janvier à la célébration à Dakar des 15 ans d’existence de l’ONG Otra Africa. L’honorable Luc André Diouf Dioh a saisi l’occasion pour rassurer sur le besoin en terme de ressources humaines en Espagne mais qui, explique le sénégalo-espagnol, passe obligatoirement par l’immigration circulaire.



« Dans le cadre de l’immigration circulaire signée entre l’Espagne et des pays d’Afrique de l’Ouest, plusieurs ressortissants évoluant dans les travaux champêtres, les hôtels, dans le cadre de la construction, les chauffeurs de poids lourds, les ferailleurs, etc... ont la possibilité de voyager vers l’Espagne », a-t-il dit en clarifiant certaines modalités pouvant permettre aux sénégalais de bénéficier des avantages de cette nouvelle politique.



Pour le président de l’ONG Otra Africa, Souleymane Diallo, le rendez-vous donne l’occasion de poser le débat sur le phénomène de l’immigration irrégulière pour des pistes de solution.



« Ceux qui sont pour et contre le phénomène ont tous besoin d’être écouté. S’il n’y a pas une confrontation, on ne pourra pas savoir réellement là où il y’a des chevauchements. On veut le bien être de tous donc ensemble, il faut qu’on puisse dialoguer », a-t-il soutenu.



Les nouvelles lois et legislations relatives à la migration mais aussi les procédures administratives ont été au centre de la célébration de la 15ème anniversaire de l’ONG Otra Africa. Experts, acteurs parlementaires, juristes, défenseurs des droits des migrants entre autres participants, ont pris part à l’événement.