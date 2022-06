Hivernage 2022 : Le ministre de l’eau et de l’assainissement s’attend à de fortes prévisions, mais sera à pied d’œuvre dans la prévention

Le ministre de l’eau et de l’assainissement a fait le tour des préparatifs de l’hivernage 2022 à travers le concept du gouvernement face à la presse. Pour cette année, le ministère chargée de la question des inondations a lancé sa réparation au niveau des bassins et sur les ouvrages à rénover pour une meilleure gestion de ces eaux pluviales. Avec les différents services du ministère et avec les autres acteurs travaillant dans ce secteur, le ministre Serigne Mbaye Thiam s’attend à un travail acharné et dynamique entre les équipes face à ces prévisions à venir et qui, selon l’ANACIM, viendront en abondance.

Pour faire face à ces précipitations à venir, le ministre de l’eau et de l’assainissement a également demandé l’adoption de comportements citoyens pour gérer ces ouvrages qui doivent transporter ces eaux pluviales et celles usées.