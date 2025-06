« Hausse inquiétante de la dette » : l’APR exige des explications sur la destination des « 10.200 milliards de francs CFA contractés » depuis l’arrivée du nouveau régime

À titre de comparaison, « sous le régime du Président Macky Sall, le besoin total de financement en cinq ans malgré une pandémie mondiale, une guerre en Europe, une flambée des prix, et des projets structurants majeurs – s’élevait à 10.115 milliards FCFA, y compris la soi-disant « dette cachée » qu’à ce jour l’APR conteste formellement », regrette l’APR qui constate, pour le déplorer, « qu’en deux ans la dette a atteint le niveau des cinq dernières années sans projet d’envergure, sans relance économique crédible, sans impact concret sur la vie des Sénégalais ». Aussi, le parti de l’opposition dénonce « un rythme effréné d’endettement qui n’est pas seulement irresponsable, mais particulièrement dangereux et menace la stabilité financière, la crédibilité budgétaire du pays, et surtout l’avenir des générations futures ».