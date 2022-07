Fatick : Moïse Sarr et Thérèse Faye Diouf fument le calumet de la paix pour donner la majorité à la coalition Benno Bokk Yakaar.

Dans une même commune, une même coalition et pour une même cause, soutenir le chef de l’État dans sa politique : Thérèse Faye Diouf, administrateur général du FONGIP et maire de Diarrère et le ministre chargé des sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, se sont enfin donné la main.



À couteaux tirés depuis plusieurs années du fait d'un choc des ambitions au niveau de leur commune, les deux responsables politiques de Benno Bokk Yakaar à Diarrère ont réitéré devant la population de Fatick leur engagement commun à donner la majorité au président de la République pour achever ses projets et gouverner dans la stabilité.



Un engagement qui a été renouvelé à l’occasion de ce meeting d’ouverture dans le département de Fatick qui s’est déroulé sous la présence du président du comité électoral départemental, le Dr Cheikh Kanté. Ce dernier, d’ailleurs a notamment contribué à faciliter ces retrouvailles autour d’un objectif commun pour faciliter la victoire de la coalition présidentielle.