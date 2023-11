Fabrication de faux billets de banque : 19 millions de FCFA saisis par la police de Kolda

Une bande de malfaiteurs qui s'activait dans la falsification de billets de banque en cours légal a été démantelée par les hommes du commissaire Lat Dior Sall. Selon le journal Source A, il s'agit d'un groupe de malfaiteurs qui ont été appréhendés avec la somme de 19 millions de FCFA de faux billets de banque.

Du matériel de falsification et de conditionnement de ces billets noirs a été trouvé entre les mains de ces faussaires lors de leur arrestation.



Le commissaire Lat Dior, face à la presse, ce lundi, a fait savoir que cinq (5) personnes dont un Guinéen ont été arrêtées avec tout leur matériel de fabrication. Les mis en cause, ajoute le commissaire Sall, ont reconnu les faits et ont été tous présentés au Parquet pour association de malfaiteurs, trafic de drogue et de faux billets de banque.



Tout a démarré lorsque les policiers du commissariat de Kolda ont été informés, vendredi dernier, de l'existence d'un réseau de fabrication de faux billets de banque. Et, toujours d’après Source A, c’est sur la base de ces renseignements qu'ils ont procédé à la filature et à l'interpellation d'un individu à côté d'un hôtel de la ville de Kolda. Cet élément appréhendé a servi de guide aux bérets rouges pour aller cueillir le reste de la bande caché dans un appartement meublé.



Au cours de cette opération, deux Guinéens et deux Koldois, ont été interpellés dans le cadre de cette affaire de faux billets. Aussi, deux autres personnes ont été interpellées pour usage et trafic de drogue. « Au cours de l'opération, les policiers ont aussi saisi un kilogramme de chanvre indien », renseigne le commissaire.



Mouhamadou Moustapha Gaye