FIKA 2019 : Le réseau des femmes entrepreneures et leaders sénégalo-gambiennes à l'honneur

Les activités de la Foire internationale de Kaolack se poursuivent dans le Saloum. À cette occasion, une session de formation a été offerte aux membres du réseau des femmes entrepreneures et leaders sénégalo-gambiennes. Elles ont été formées dans la transformation des produits locaux et la dynamique organisationnelle.



Ce matin, le président de la Chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup et la patronne de « Intelligence Magazine », Amy Sarr Fall, ont pris part à cette cérémonie...