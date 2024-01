FESNAC 2023 : Aliou Sow inaugure le média communautaire "Dioff Nanor TV"

Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, poursuit ses activités du FESNAC. Aujourd’hui ce dernier a pu procéder à l’inauguration de la télévision des cultures urbaines ‘’Dioffior Tv’’ située au niveau de la commune de Diofior.



Selon le directeur général de la structure, le jeune Dieg Diam Diouf, c’est en 2018 que ce projet a été financé à hauteur de quatre millions de francs CFA et de cinq millions FCFA par le Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU).



Après sa visite dans les locaux de la radio et de la télévision ‘’Dioff Nanoor’’ le ministre, a félicité le travail mené par Dieg Diam Diouf et son équipe.

Après avoir vanté l’image de ces jeunes dynamiques, Aliou Sow a annoncé un investissement de 6 millions de FCFA, au groupe par la signature d’une convention de partenariat pour les aider à poursuivre d’autres projets.



« J’ai demandé au DAGE du ministère de venir à Fatick et de signer une convention de partenariat avec le directeur général pour un montant de six millions de fcfa, mais puisqu'il y a des procédures, quand vous aurez l’argent, avec la TVA et tout ça, il vous restera 5 millions Cent mille, mais j’ai arrondi pour que ca soit 6 millions », a assuré le ministre.



Ce dernier ne s’en est pas limité là, car approché par la mutuelle de santé des acteurs de la région, Aliou Sow a dégagé la somme de 2 millions, soit 500 mille par pharmacie pour les accompagner à assurer les dotations pour les ordonnances des acteurs culturels.