FAUX : le Mali n’a pas créé une nouvelle monnaie

Le pays est toujours membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la monnaie en cours dans cet espace est le Franc CFA que le Mali continue d’utiliser jusqu’à ce jour .



Une vidéo publiée sur Tik-tok [1] , prétendant affirmer que le Mali, dans sa volonté de rompre complètement ses liens avec la France, a créé une nouvelle monnaie dénommée « Wari » est FAUSSE.



« Le gouvernement du Mali continue toujours ses tractations pour un changement de monnaie. (...)Il s’agit du Wari qui a été officiellement adoptée par le gouvernement comme nouvelle monnaie du pays. Dans les prochains jours le stock de 619 milliards de Wari déjà présent dans le pays sera distribué aux fonctionnaires. Ce qui permettra à cette nouvelle monnaie de devenir opérationnelle. Ceci s’inscrit dans le cadre d’un divorce avec la France ancienne puissance coloniale », relate le commentaire dans la vidéo qui montre des coupures de cette nouvelle monnaie.



Nous avons examiné le post et l’avons trouvé faux.

Une recherche Google avec des mots clés « Wari, Mali, nouvelle monnaie » n’a donné aucun résultat sur une annonce faite par le gouvernement malien à propos de la création d’une nouvelle monnaie. Dans la presse malienne et internationale, on parle juste d’une rumeur persistante et la plupart des publications datent de janvier 2022.[2]



Nous avons aussi examiné le site web de la présidence de la République mais nous n’avons trouvé aucune trace de Wari. Au contraire, dans la présentation du pays, il est mentionné, monnaie locale : franc CFA.



Sur le site web de l’UEMOA, le Mali figure toujours sur la liste de ses pays membres. Sur le compte Twitter du Ministère de l’Économie et des Finances du Mali, une publication datée du 24 février 2023, fait état d’une mobilisation de 1.409 milliards FCFA sur le marché financier régional à travers le Trésor public, au cours d’une cérémonie de lancement du calendrier des Émission des titres publics au titre de l’année 2023. Dans la section Présentation de l’UEMOA,[3] du site, il est écrit ceci : « Huit États côtiers et sahéliens, liés par l’usage d’une monnaie commune, le FCFA et bénéficiant de traditions culturelles communes, composent l’UEMOA...



Poursuivant nos investigations, nous avons joint via Whatsapp, un juriste sénégalais du nom de Alioune Badara Diawara, qui réside à Bamako depuis une vingtaine d’années où il est administrateur général de la société BATEXCI. Il nous a assuré que la monnaie en cours au Mali c’est le CFA. « Le Mali est toujours dans l’UEMOA et la CEDEAO », dit-il. Ces propos sont confirmés par Alou Diawara, journaliste malien qui travaille dans le système des Nations Unies.



[4] Un communiqué du Ministère malien de l’Economie et des Finances concernant un emprunt obligataire de l’État conforte les allégations de nos interlocuteurs. En effet, la devise utilisée dans cet emprunt obligataire est le FCFA.



En guise de rappel, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) avait imposé des sanctions politico-économiques au Mali. Mais celles-ci ont été levées le 03 juillet 2022 à l’occasion du sommet tenu à Accra, au Ghana.



Nous avons vérifié une vidéo prétendant affirmer que le Mali a créé une nouvelle monnaie appelée Wari et nous l’avons trouvé FAUSSE.