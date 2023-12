Émirats Arabes Unis : Une délégation de la Haute Autorité du Waqf au Sénégal a été reçue par les autorités

Une délégation de la Haute Autorité du Waqf (HAW) a effectué une visite de travail aux Emirats Arabes Unis, du 29 novembre au 8 décembre 2023. Composée de El Hadji Amar Lo Gaydel, Président de la Commission de Supervision, de Racine Ba, du directeur général et Dr. Ahmed Lamine Athie, du directeur des Waqf et du Partenariat, la délégation a été accueillie à Abu-Dhabi, Sharjah et Dubaï.







Elle a été reçue et honorée par les autorités émiratis en charge du waqf, mais également par d’influentes personnalités des Émirats Arabes Unis, en l’occurrence Dr. Oumar Habtour Al-Dirhi, Président de l’Autorité des affaires islamiques et des Awqaf à Abu-Dhabi ; Dr. Jamal Salem Al-turaifi, Président du Conseil de l’Université Al Qassimiya ; M. Rashid Moubarak Al Mansouri, Secrétaire général du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis ainsi que les Directeurs exécutifs du Département des Waqf de Sharjah et Sharjah Charity International, entre autres.







Durant ces rencontres organisées en collaboration avec l’Ambassade du Sénégal à Abu-Dhabi, plusieurs propositions de partenariat et des accords de financement de projets waqf d’investissement et sociaux ont été identifiés et discutés. Les autorités en charge du waqf, d’organismes ou d’associations philanthropes travaillant dans le domaine humanitaire aux Emirats Arabes Unis ont confirmé leur engagement à apporter leur soutien et appuis à la HAW dans ses activités et projets divers.







En quittant les Émirats arabes Unis, la délégation a remercié les autorités ainsi que la représentation diplomatique du Sénégal pour l’accueil chaleureux, la disponibilité et l’engagement pour un partenariat gagnant-gagnant dans le domaine du waqf et de la philanthropie.







Cheikh S. FALL