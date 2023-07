Émigration clandestine, drame de la route : Le message de la S2D aux familles des victimes

Par la voix de son secrétaire général Souleymane Ndiaye, la S2D a réagi à l'actualité de ces derniers jours marquée par des drames. La formation politique s'est inclinée devant la mémoire des disparus et lance un message de réconfort aux familles des victimes.



Notre pays est frappé par une série de tragédies ayant causé la mort d'une quarantaine de personnes en moins d'une semaine.



En effet, le décès de 17 candidats à l'émigration clandestine dans le chavirement d'une pirogue au large de Dakar et de 23 personnes sur la route de Ngueune Sarr a endeuillé plusieurs familles sénégalaises dont la plupart comptaient sur ces victimes pour un lendemain meilleur.



En ces circonstances douloureuses, je présente mes condoléances attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Ces drames que nous regrettons encore interpellent notre responsabilité individuelle et collective. Nous devons respecter et améliorer au besoin les mesures prises par le Gouvernement pour éradiquer ces fléaux.



J'exhorte les parents à continuer de sensibiliser leurs enfants sur les dangers de l'émigration clandestine et les acteurs du transport à respecter les mesures édictées par le Gouvernement.



Que le Bon Dieu protège notre cher pays le Sénégal !



Le Secrétaire Général,

M. Souleymane NDIAYE