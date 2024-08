Emigration clandestine: 41 migrants en détresse secourus par la Marine nationale

Une pirogue en partance pour l'Espagne avec à son bord 41 candidats à l'émigration irrégulière a été secourue par la Marine sénégalaise en collaboration avec le cargo Alkhudair Star au large du Maroc.



D'après la note de la Dirpa sur sa page X (ex Twitter), " la Marine nationale sénégalaise a secouru 41 migrants en détresse lors d'une opération de sauvetage en relation avec le cargo ALKHUDAIR STAR qui a croisé la pirogue en panne et à la dérive au large du Maroc. Le PHM Walo a fait jonction avec le cargo pour récupérer les migrants". Elle ajoute que " les 41 migrants clandestins, dont 12 sénégalais, 28 maliens et 1 ivoirien, ont été débarqués par le patrouilleur WALO à la base navale de Dakar, ce 28 août vers 17h 00".