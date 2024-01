Élections dans le monde : En 2024, 77 pays, soit quatre milliards de citoyens, seront appelés aux urnes...

L'année 2024 s'annonce comme une année cruciale pour la démocratie mondiale, alors que quatre milliards de personnes réparties entre 77 nations, soit le tiers des États de la planète, sont appelées aux urnes à travers le globe. Cette mobilisation massive représente un moment historique, où la voix des citoyens, à une échelle sans précédent, influencera les destins nationaux et mondiaux.



Des élections présidentielles aux référendums, en passant par les élections législatives, municipales et locales, une multitude de scrutins démocratiques se tiendront dans des pays variés. Cette diversité d'élections offre aux citoyens l'occasion de façonner leurs gouvernements à différents niveaux, de la politique nationale à celle de leur communauté locale.



Parmi les quatre milliards de personnes appelées aux urnes, soit plus de la moitié de la population mondiale, des géants démocratiques tels que l'Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Indonésie et le Brésil, mais aussi des pays moins influents que ces géants démocratiques, notamment le Sénégal. Ces élections auront un impact majeur sur la scène nationale, mais aussi mondiale, influençant les relations internationales, les politiques climatiques et les orientations économiques.



Trente-huit pays éliront ainsi leur président en 2024, y compris le Sénégal où la machine électorale est déjà lancée. À ce stade, 93 candidats s'étaient déclarés et avaient postulé auprès du Conseil Constitutionnel. Aujourd’hui, à la suite du contrôle des parrainages, 21 candidats ont franchi ce stade en attendant la liste finale qui sera retenue par le Conseil Constitutionnel.



Ainsi, parmi les quatre milliards de citoyens, plus de sept millions de citoyens Sénégalais seront conviés à élire leur 5ᵉ président en février 2024...