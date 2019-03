Élections / Général Sékouba Konaté : « L’Afrique doit prendre exemple sur le Sénégal! »

L’ancien président de la transition guinéenne félicite le peuple sénégalais pour sa maturité encore démontrée lors de la dernière présidentielle du 24 février en votant dans la paix. Selon Sékouba Konaté les autres pays de l’Afrique doivent prendre exemple sur le Sénégal qui se trouve être au cœur de la démocratie de l’époque du président Senghor à Macky Sall en passant par les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.



Sékouba Konaté qui dit avoir rencontré à deux reprises le président Macky Sall (à Addis Abeba et à Dakar) salue la grandeur de l’homme qui a su bien gérer l’image de la diplomatie sénégalaise en gérant bien le dossier de la Gambie pour que Adama Barrow élu démocratiquement puisse s’installer. Le général Konaté qui félicite le président Macky Sall pour sa réélection, l’invite à poursuivre davantage ses chantiers pour le développement du pays. Dans la foulée l’homme de la démocratie en Guinée après 50 ans d’indépendance, magnifie l’appel au dialogue lancé à l’endroit de l’opposition. Cela démontre, selon l’ancien président de la transition de la Guinée, la clairvoyance de Macky Sall a vouloir réunir tout le monde pour faire avancer le pays.



Joint au téléphone depuis Paris où il réside maintenant, il n’a pas souhaité s’épancher sur l’actualité guinéenne car selon lui, chaque chose en son temps.



Pour rappel, Sékouba Konaté, né le 6 juin 1964 à Conakry restera celui qui a tourné la page de la dictature en Guinée. Ce militaire , homme d’État guinéen et Général d’armée, a été président de la République par intérim de décembre 2009 à décembre 2010.