Élection Hcct / Résultats provisoires au niveau national : Benno obtient 78 sièges sur les 80 dans 44 départements…

La commission électorale nationale autonome a livré les résultats provisoires qui sont favorables à la majorité présidentielle à l’issue des élections des hauts conseillers des collectivités territoriales ce dimanche.

Sur les 12 listes qui étaient en lice sur le territoire national, Benno Bokk Yakaar a obtenu 78 sièges sur les 80 retenus dans 44 départements.



Avec un taux de participation qui s’est élevé à 68,35%, les listes

And Jëf Pads, And Suxali Département De Birkilane, Bakel Émergent, Bamtaare Sénégal, Benno Bokk Yaakaar, Bokk Gis Gis Liggeey, Dental Senegal Actions Patriotiques, Domou Tivaouane, Initiative Pour Une Politique De Développement Ipd, Natangue Askanwi, Parti Républicain Démocrates Du Senegal Prds, Pellital n’ont pu obtenir que les deux conseillers restants. Ce sont en effet, les coalitions Bokk Gis Gis Liguey et Dental Sénégal Actions Patriotiques qui se partagent ces deux conseillers.

Durant ce scrutin pour les élections des hauts conseillers des collectivités territoriales, les deux grandes coalitions de l’opposition ont jugé inopportune d’y participer. Le motif avancé : « une institution budgétivore, inutile dans un contexte social en ébullition augmenterait la souffrance des sénégalais... »