Dossier ASER : Ces chiffres révélés par le député Thierno Alassane Sall…

Le député Thierno Alassane Sall a révélé les détails des paiements de primes effectués dans le dossier ASER-AEE POWER EPC. Dans une note lue par la rédaction, le parlementaire a affirmé avoir pu confirmer plusieurs opérations, totalisant 5 081 235 314 FCFA (soit 7 746 293 euros).



Ces paiements correspondent à des primes liées aux garanties souscrites dans le cadre du marché attribué à l’entreprise. Ils ont tous été effectués sur une période de six jours, en juin 2024.



Le détail des six virements

L'ancien ministre a fourni la ventilation suivante des virements :



14/06/24 : 641 328 € (420 683 329 FCFA) pour la prime de garantie de restitution de l'avance de démarrage.

14/06/24 : 641 328 € (420 683 329 FCFA) pour la prime de garantie de restitution de l'avance sur dépenses engagées.

14/06/24 : 162 288 € (106 454 015 FCFA) pour la prime de garantie de bonne exécution.

20/06/24 : 2 800 500 € (1 837 007 579 FCFA) pour le dépôt de 10 % – garantie de restitution de l'avance de démarrage.

20/06/24 : 2 800 500 € (1 837 007 579 FCFA) pour le dépôt de 10 % – garantie de l'avance sur dépenses engagées.

20/06/24 : 700 350 € (459 399 485 FCFA) pour le dépôt de 10 % – garantie de bonne exécution.