Diannah Malary (Sédhiou) : caravane sur le droit à l'alimentation et une agriculture saine...

Une caravane de sensibilisation sur le droit à une alimentation saine et agro éclogique a été organisée à Diannah Malary, ce mercredi 26 juillet. Celle-ci est mise en œuvre par le projet Recap Kolda-Sédhiou qui estime qu'il faut manger avec de bonnes pratiques alimentaires en évitant les excès de bouillon, de sucre et de sel ayant une incidence parfois négative sur la santé des populations. Et dans cette sensibilisation, les femmes jouent un rôle important d'où leur présence en masse dans cette caravane. D'ailleurs, aujourd'hui beaucoup de maladies émanent de l'utilisation de bouillon et de légumes cultivés avec des pesticides.

Dans cette dynamique, le projet soutient que les pesticides doivent être utilisés de façon rationnelle dans l'agriculture. C'est pourquoi, la caravane sensibilise aussi sur les enjeux d'une alimentation saine, équilibrée et suffisante pour un meilleur respect du droit à l'alimentation aux couches vulnérables dans la région de Sédhiou. Ceci permettra de faire comprendre aux populations l'importance de l'accès au droit à l'alimentation dans la santé communautaire. Et cela passe par une bonne politique de revalorisation des produits locaux et du consommer local.

Pour Fodé Dyba coordonnateur de RADI (zone sud), "cette activité entre dans le cadre de la résilience alimentaire. Mais également cela est une occasion pour nous de sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques alimentaires et de nutrition. Ainsi, au moment de la production, il faut faire une utilisation des produits chimiques aux normes Agro écologiques." Dans la foulée, il précise :" il faut limiter ou éviter les bouillons qui sont néfastes sur la santé. En ce sens, nous voulons que le consommer local soit une réalité en valorisant les légumes agro écologiques pour une bonne santé des populations..."

C'est fort de ce constat que le projet sensibilise les populations pour adopter de nouveaux comportements alimentaires pour une société saine, forte et prête aux défis du développement.

Lissa Camara, membre de la plateforme des femmes, avance : "nous sensibilisons les populations et nos consoeurs pour adopter de bonnes pratiques agricoles sans pesticides. Et ceci passe par une implication de tout le monde puisqu'on s'active dans le maraîchage qui doit être sain pour une bonne santé des populations Mais également, nous devons promouvoir le consommer local."

Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, adjoint au maire de la commune, estime que la municipalité est dans cette dynamique. Ainsi, elle va accentuer le plaidoyer en faveur de l'alimentation saine en facilitant l'accès à la terre surtout aux femmes.