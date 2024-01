Désaccord sur les règles du jeu électoral : la société civile préconise le dialogue entre les acteurs politiques

Pendant que le processus électoral sème la polémique, la société civile a pris position sur ses divergences autour du parrainage, du fichier électoral ou même du conseil constitutionnel. Joint par RFM, le professeur Babacar Gaye préconise le dialogue entre les acteurs politiques. « Ce que nous préconisons, nous le disons depuis plusieurs mois déjà c’est de renouer le fil du dialogue.



Renouer les fils du dialogue entre les différents acteurs. Si on ne se parle pas, on n’arrivera pas à s’entendre lorsqu’il y’a désaccord sur les règles du jeu électoral, il faut essayer de faire en sorte qu’on retrouve le consensus, les conditions du rétablissement de la confiance parce que la réussite de l’élection dépend de la confiance des acteurs. Si les acteurs ont confiance dans le processus électoral, nous sommes sûrs d’avoir une bonne élection. Et dans le cas contraire, nous ne sommes pas à l'abri de difficultés, à l’abri de troubles, à l’abri de violences », s’est-il exprimé lors d’une session de formation des jeunes journalistes pour le traitement équitable de l’information en vue de la présidentielle.



Pour lui, « la responsabilité incombe à tout le monde. Ce n’est pas seulement aux journalistes. Elle incombe à toutes les parties prenantes ainsi qu’aux organisations de la société civile, aux organisateurs des élections, aux acteurs. Tout le monde doit essayer de faire le maximum possible d’avoir un comportement responsable pour que nous ayons une élection crédible et transparente ».