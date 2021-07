Démarrage du Cfee 2021 au Sénégal : Le ministre de l’éducation satisfait malgré la Covid-19 et quelques pluies au Sud.

Avec une forte délégation, le ministre de l'Éducation, Mamadou Talla, a fait une visite ce mardi 06 juillet 2021 dans les académies de Dakar et de Guédiawaye pour s'enquérir des dispositions prises et s'assurer du bon démarrage de l'examen du CFEE.



Malgré l'impact de la Covid-19, les examens se deroulent très bien, à en croire le ministre de l'Éducation Mamadou Talla. « Les examens se passent dans d'excellentes conditions malgré qu'on soit en période de covid. Cette année pour le Cfee, il y a 293 000 candidats et les filles représentent 55% ».



« Nous avons mobilisé 25 000 surveillants et secrétaires, donc c'est un examen extrêmement important pour nous », poursuit le ministre. La décision de démarrer l'année scolaire au mois de novembre n'a pas été regrettée par le ministre parce que selon lui, ces élèves aujourd'hui qui sont en terminale, en 3ème et au cm2 sont des élèves qui étaient dans des classes intermédiaires et qui n’avaient pas comme dispositif d'accompagnement, ce qu'on appelle la continuité pédagogique ou l'école à la maison. Il a salué la compréhension des enseignants et de toute la communauté éducative qui a sollicité qu'on repousse les examens de quelques semaines. Le ministre s'est dit satisfait également des conditions de démarrage de l'examen et ce pour tout le territoire national.



Revenant sur le démarrage des examens, il s’est réjoui du niveau de l’organisation. Il soutient cependant que les précipitations de ce matin à Ziguinchor n'ont pas impacté le démarrage des examens.