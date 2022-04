Décès de Sokhna Astou : Le collectif « Patients en danger », sans détours s'insurge contre l'État et dénonce un « système sanitaire défaillant »

« Patients en danger » est le nouveau collectif qui vient d'apparaître suite au décès tragique de Sokhna Astou à l'hôpital Amadou Sahir Mbaye de Louga. Une affaire qui a suscité beaucoup de réactions. C'est ce Jeudi 14 Avril 2022 que le collectif « patients en danger » a fait face à la presse pour dénoncer fortement le comportement des sages femmes dans les hôpitaux.



Organisation, société civile entre autres ont tous répondu à cette conférence de presse. Composés de femmes et d'hommes, ces derniers réclament justice pour Astou Sokhna afin de mettre fin à ce genre de comportement qui, visiblement, existent depuis des années dans les hôpitaux.



Ils ont énuméré les difficultés que traverse le secteur sanitaire, un déficit de moyens humains, techniques et financiers entre autres avant de dénoncer "un système sanitaire défaillant". Ils ont interpellé l'État et le corps médical sur la nécessité d'avoir des soins médicaux de qualité.



Toutefois, le collectif patients en danger compte continuer le combat en organisant un grand rassemblement le 23 Avril prochain à la Place de la Nation pour que justice soit faite...