Décès de Jimmy Carter aux Usa : Macron rend hommage à "un défenseur des droits des plus vulnérables"

Le président Français, Emmanuel Macron, a rendu un vibrant hommage au 39e président des États-Unis, Jimmy Carter, qui a rendu l'âme, hier dimanche 29 décembre aux Usa. "Tout au long de sa vie, Jimmy Carter a été un ardent défenseur des droits des plus vulnérables et n’a cessé de lutter pour la paix. La France adresse ses pensées les plus sincères à sa famille et au peuple américain", a écrit Macron sur sa page X (Ex Twitter).