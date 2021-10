Décès Me Issa Diop : L’hommage de Me Papa Laïty Ndiaye, Bâtonnier de l’Ordre.

HOMMAGE À ME ISSA DIOP - HUIT JOURS DÉJÀ...



Un homme d’expérience m’apprit un jour que parmi les occurrences qui nous rapprochent les uns des autres, figurent :



- la case des hommes



- les bancs de l’école



- la chambre d’hôpital



- la prison



J’ajoutai aussitôt, de moi-même : la prestation de serment.



C’était là le lien fort qui m’unissait à Me Issa Diop.



Ce vendredi 17 janvier 1986, sous la houlette de feu le Bâtonnier Fadilou Diop, nous étions douze à prêter serment devant la première chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, présidée par M. Magatte Diop.



Les jours d’avant, nous arpentions les rues du centre-ville, à la fois pour effectuer les traditionnelles et obligatoires visites de courtoisie, et pour trouver un maître de stage.



Il débutait chez Me Oumar Ngalla Ndiaye, aux côtés de notre co-prestataire (!) Macodou Ndiaye et de notre regretté aîné Birame Ndiémé Sakho.



Quelque temps après, j’étais à ses côtés lorsque, quittant sa chambre d’étudiant, il s’installait dans un premier studio à la Médina. À cette occasion, je fis la connaissance d’Aminata Sarr Ly, qui devenait par la suite sa première épouse.



Au début, c'est un jeune homme fringuant, pétillant de vie, qui s'avance, main droite à mi-hauteur, ferme malgré l'émotion, le serment clair, convaincu de son sacerdoce.



Sans doute y participait, en ce matin du 17 janvier 1986, le discours percutant du Bâtonnier Fadilou Diop, dont les échos ont défié le poids des années pour finir par se fossiliser dans ce qui sera, par la suite, nos carrières respectives.



Il y a comme un signe du destin : Me Issa Diop est parti sans crier gare, le 1er octobre, à l’entame du mois pendant lequel la famille, les amis et les confrères de notre regretté Bâtonnier Fadilou Diop célèbreront le 35ème anniversaire de sa disparition, survenue le 23 octobre 1986, une dizaine de mois après notre prestation de serment.



Me Issa Diop allait façonner la sienne de carrière ainsi : engagée, au service de l'humain, avec cette égale bonhomie que n'altéraient même pas les rigueurs de notre profession.



Plus tard, j'appréciais avec mes camarades de la même cuvée, le professionnalisme de l'avocat accompli.



Me Issa Diop était ainsi : garçon attachant, avec cet humour décalé qu'il distillait toujours avec la même réserve polie.



Son décès subit nous laisse tous dans une terrible contrition.



Nous nous devons de l'accepter en serrant plus que jamais nos rangs devant l'adversité.



Confions-le surtout à l'infinie bonté du Ciel et prions pour qu'il fasse partie des élus du Paradis.



A sa famille biologique, à ses épouses et ses enfants, à tous les confrères au rang desquels la sympathique Ndèye Fatou Sarr, je présente mes condoléances les plus attristées et prie pour que la terre de Diokoul Rufisque, qu’il chérissait tant, lui soit légère.



Me Papa Laïty Ndiaye, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats