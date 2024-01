Débat sur « sa double nationalité » / Karim Wade accuse Amadou Bâ : « Il doit cesser ses manœuvres déloyales… »

Le décret du ministre de l’intérieur sorti ce mardi et mettant un terme à la nationalité française de Karim Wade est considéré comme une victoire pour le concerné. « C’est une preuve supplémentaire de ma constance » a soutenu, dans un poste sur X le candidat à la présidentielle de février 2024.







Karim Wade ne s’en est pas limité en si bon chemin. Il tança l’ancien ministre de l’énergie et actuel candidat tout comme lui. Dans ce poste, Karim chambre TAS en accusant le candidat de Benno, Amadou Bâ : « Cette polémique stérile et dangereuse alimentée par Thierno Alassane Sall pour gagner en visibilité et agissant pour le compte du très peu courageux Premier ministre Amadou Bâ, spécialiste des coups bas, se termine enfin. » D’après le candidat de la coalition K24, « Amadou Bâ , dont le manque de témérité face à la confrontation est désormais évident, doit cesser ces manœuvres déloyales ».







Regrettant cet épisode sur sa « nationalité française », Karim Wade précise qu’il a toujours décidé de s’abstenir d’évoquer le cas de certains candidats qui seraient « binationaux ».



« Malgré les informations que j'ai reçues sur l'acquisition d’autres nationalités par certains candidats, j’ai décidé de ne déposer aucun recours devant le Conseil constitutionnel. Ma conviction est claire : seul le peuple sénégalais doit décider dans une élection présidentielle ouverte et inclusive », conclut-il.