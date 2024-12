DPG : Le PM Sonko décline un plan ambitieux pour un retour définitif de la paix en Casamance

Dans une allocution dense, il a dévoilé des projets phares, tels que le « Plan Spécial Diomaye pour la Casamance 2024-2025 », ainsi que des initiatives stratégiques pour le développement durable, la transition énergétique et l'engagement panafricain renforcé.



Le gouvernement de Diomaye Faye met le curseur sur la région de la Casamance



Au cœur de son intervention, Ousmane Sonko a réitéré son engagement pour une paix définitive en Casamance. Avec 42 ans de conflit derrière elle, cette région au potentiel immense bénéficie désormais d'une priorité absolue. Le "Plan Spécial Diomaye", doté d'un budget prévisionnel de 54 milliards de FCFA, marque un tournant. Ce plan repose sur la mise en place de comités régionaux inclusifs dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, ainsi que sur des actions concrètes : financement des opérations de déminage, renforcement des capacités locales et soutien aux déplacés.



"Nous voulons garantir à chaque déplacé un retour dans la dignité et des perspectives d'avenir", a affirmé le Premier ministre. La relance économique et sociale passera également par l'Agence nationale pour la Relance des Activités économiques en Casamance (ANRAC), dont les moyens seront renforcés.



Développement durable : bâtir un Sénégal résilient



Misant sur une gestion écologique et économique des ressources, Ousmane Sonko a exposé des mesures ambitieuses. Parmi elles, le Programme National d'Aménagement Durable et de Résilience des Zones Côtières pour contrer l'érosion et préserver les écosystèmes. Le gouvernement vise également un mix énergétique de 40 % d'énergies renouvelables d'ici à 2030, tout en accélérant l'accès universel à l'électricité.