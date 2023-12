DIOURBEL / Élections de représentativité syndicale - La CSA gagne avec 909 votes devant la CNTS / FC

Les élections de représentativité syndicale se sont bien déroulées dans la région de Diourbel. Avec 909 votes, la CSA a gagné la région devant la CNTS / FC qui a récolté un total de 695 voix.

L’UNSAS s’est retrouvée avec 680 votes. L’UNTD est dernière du groupe avec 12 votants. Il faut aussi signaler que l’engouement a été plus important à Bambey qui a enregistré 1.520 votants au moment où Mbacké et Diourbel recevaient, respectivement, les votes de 891 et 1.419 travailleurs. Au total 3.830 personnes ont valablement exprimé leur choix.