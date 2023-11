DIASPORA AWARDS 2023 : Un diplôme d’honneur sera décerné à Seydina SECK pour ses “ nombreuses réalisations et exploits”

Le Collectif des cadres de la DIASPORA a une nouvelle fois honorè le Chroniqueur Seydina SECK, PDG de Senegalactu et de ActuDiaspora.Com. Il a été nominé pour son dévouement total en faveur de la 15éme région du Sénégal. Le Collectif des Cadres de la Diaspora Sénégalaise, a décidé de lui décerner un diplôme d’honneur pour s’être distingué parmi d’éminents autres récipiendaires en plus de ses performances remarquables dans le cadre de ses activités lors de la deuxième édition des DIASPORA AWARDS qui devra se tenir le samedi 16 décembre 2023 au KING FAHD PALACE de Dakar. Le thème « MIGRATION ET DEVELOPPEMENT » a été retenu par le collectif pour cette présente édition.« Le choix porté sur votre personne est motivé par les nombreuses réalisations et exploits que vous ne cessez de faire pour les sénégalais d’ici et de la Diaspora et cela a été reconnu et apprécié par notre comité de sélection », a indiqué le collectif