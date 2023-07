Coup d'État au Niger: " La prise de pouvoir par la force est inacceptable"( Macky Sall).

Dans un tweet, le président Macky Sall a condamné " fermement le coup d’Etat militaire au Niger contre un président démocratiquement élu".



D'après le président Sall , " La prise de pouvoir par la force est inacceptable", a-t-il martelé.



L'ex-président de l'UA appelle ainsi à la préservation de la sécurité et la sûreté du Président Bazoum et de sa famille et la restauration de l’ordre constitutionnel.