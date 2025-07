Convocation à la DSC : "Touche pas à Badara Gadiaga", le message de soutien massif des internautes

La convocation du chroniqueur Badara Gadiaga à la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) ce mercredi 9 juillet 2025 a déclenché une vague de soutien impressionnante sur les réseaux sociaux.



Parmi les slogans les plus partagés figurent « Touche pas à Badara Gadiaga » et « Tous devant les locaux de la cybercriminalité à 15h », résonnant comme un appel citoyen à la mobilisation.



En effet, Badara Gadiaga, connu pour ses prises de position dans l’émission "Jakaarlo" sur la TFM, fait l’objet de critiques et d’attaques répétées des militants du parti au pouvoir, mais bénéficie aussi d’une forte popularité auprès d’un large public.