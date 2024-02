Contribution dans l’amélioration des Daara : La Haute Autorité du Waqf distinguée

La haute Autorité du Waqf a reçu un prix pour sa contribution à l'amélioration de la condition des Daara. Les politiques publiques de l'État du Sénégal en faveur de la communauté des Daara ont été magnifiées lors de la rencontre annuelle islamique pour la Paix et la Fraternité de Keur Magui Ndiossy, commune du Département de Louga.



La cérémonie de clôture de cet événement annuel a réuni, le samedi 3 février 2024, les représentants des foyers religieux, les autorités administratives, coutumières ainsi que des organisations dont la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS) et la Fédération nationale des Associations d’Écoles Coraniques du Sénégal (FNAECS).







Les organisateurs de la rencontre annuelle, par la voix de Serigne Omar Seck, ont loué les réalisations du Chef de l’État Macky Sall en particulier, la prise en charge de la couverture santé des Daara à travers le projet Waqf CMU-Daara. Pour rappel, ledit projet, exécuté par la HAW en collaboration avec l'ANACMU et la FNEACS, a visé 100.000 Ndongo Daara, 10.000 familles de Serigne Daara et 700 Ndeyou Daara en 2023. Le DG de la Haute Autorité du Waqf, Racine Ba, recevant le trophée, a souligné la pertinence des politiques publiques à l'endroit des couches vulnérables. Elles traduisent, selon Monsieur Ba, la vision d'équité et d'inclusion du Chef de l'État pour « Un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous ». Il a, en outre, rappelé que lors de la Journée nationale des Daara du 16 décembre 2023, le Président de la République a décidé de renforcer le capital du Waqf public monétaire à hauteur de 2 milliards par an, afin d'assurer la pérennité du programme de couverture santé dans les Daara et de permettre à cet instrument d'étendre son impact à d'autres programmes sociaux.







Les autorités locales et le Maire de Boulal ont exprimé leur satisfaction aux organisateurs de l'événement et au sous-préfet. Ils ont également exprimé leur gratitude pour les infrastructures réalisées dans les communes de Ndiossy et Boulal, sous le magistère de Macky Sall comme l'éclairage public et les routes.