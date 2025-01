Combats dans l'est de la RDC: tirs dans le centre de Goma

D'intenses rafales de tirs résonnent dimanche soir dans le centre de Goma, grande ville de l'est de la République démocratique du Congo assiégée par des troupes rwandaises et les combattants du groupe armé antigouvernemental M23, selon des journalistes de l'AFP.



De fortes détonations ont commencé à retentir à la nuit tombée dans la capitale de la province du Nord-Kivu, qui abrite un million d'habitants et presque autant de déplacés.