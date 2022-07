Chambre des Notaires du Sénégal (CDNS) : élue présidente, Maître Aïda Diawara Diagne décline ses priorités

Maître Aïda Diawara Diagne, notaire associée à la SCP/Ndiaye, Diagne, Diallo et Ndiaye a été élue ce samedi 16 juillet 2022, Présidente de la Chambre des Notaires du Sénégal (CDNS), à l'issue de l’assemblée générale ordinaire des notaires qui s’est tenue au Terrou-Bi, ce 16 juillet 2022.



Elle remplace à ce poste Maître Alioune Ka, qui vient d’achever son mandat et n’était pas candidat à sa succession. Elle a été élue avec 48 voix lors du vote qui n'a enregistré qu'une absence. Maître Aïda Diawara Diagne est, depuis plus d’une trentaine d’années, dans le notariat. Elle a été trésorière de la CDNS durant les 2 mandats de Maître Papa Sambaré Diop et était aussi vice-présidente lors du mandat de Maître Alioune Ka (2020-2022). Elle est membre de l'Union Internationale du Notariat (UINL).

Dans son programme, Maître Aïda Diawara Diagne, se veut fédérateur et compte se battre pour surtout pour le changement du statut de la chambre des notaires en ordre professionnel, l’adoption d’une loi portant statut des notaires, l’introduction du privilège de juridiction dans les textes, l’immatriculation des terres du domaine national.



En outre elle souhaite, la mise en place d’une cellule de veille et d’innovation, la vulgarisation de la digitalisation, la formation des notaires et collaborateurs. Autres chantiers de la nouvelle patronne de la CNDS, dira aussi se battre pour la finalisation du fichier central des dernières volontés, l’institution d’une caisse de retraite, le renforcement de la RSE, l’obtention de taux préférentiels auprès de la CDC pour les collaborateurs mais également l’application des résolutions du 31ème Congrès.