Cambriolage à l’hôtel «Chez Koga»: Le 4x4 gris emporté par les cambrioleurs finalement retrouvé à Tivaouane, mais sans les clés


24H après ce braquage orchestré chez la commerçante et gérante de l’hôtel «Chez Koga», Elisabeth Mbengue, le véhicule de type 4x4 qui avait été emporté par les malfaiteurs, a été retrouvé, le 13 août. Les cambrioleurs avaient réussi à prendre la fuite à bord de ce véhicule. Arrivés à Tivaouane, au quartier Toro, vers la station Edk, « ils ont abandonné le véhicule sur place », selon l’Observateur. 

 

C'est dans ce quartier que le véhicule, dont le signalement a été relayé sur les réseaux sociaux, a été retrouvé dans la journée du mercredi 13 août pár des riverains. Ces derniers ont alerté la Brigade de gendarmerie de Tivaouane qui a ensuite saisi la Police de la localité. Dépêchés sur les lieux, les policiers ont confirmé qu'il s'agissait bien du véhicule de Victorien Tendeng, mais les clés du 4x4 avaient disparu. Les limiers ont remorqué le 4x4 jusqu'à la Brigade de la gendarmerie de Tivaouane. L'enquête menée par la gendarmerie de Mboro est toujours en cours pour mettre la main sur ces bandits.

 

Pour rappel, dans la nuit du 11 au 12 août, un commando armé avait attaqué la maison d'Elisabeth Mbengue, gérante de l'hôtel «Chez Koga». En sus du véhicule 4X4 gris du chef de famille Victorien Tendeng emporté, les malfaiteurs ont mis la main sur un sac contenant 8 millions de FCfa, montant d'un versement dû à la SOBOA. Une opération menée avec méthode et violence.

Samedi 16 Août 2025
