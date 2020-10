COVID 19 : Augustin Senhgor annonce l'ouverture de l'île de Gorée aux visiteurs après des mois de fermeture.

Gorée va ouvrir ses portes aux visiteurs après plusieurs mois de fermeture. Le maire qui a émis le souhait de voir l'activité économique reprendre, a fait cette déclaration lors de la cérémonie de remise de don de la mairie de Dakar. "Aujourd'hui, il y a une séance du Conseil municipal pour examiner les questions de l'ouverture de l'île", a précisé le maire. Mais rappelle-t-il, il faudra se prémunir de toute possibilité de contagion par l'effet de masse.



Selon lui, l'île en ces périodes de canicule peut accueillir 2 000 à 3 000 personnes alors que la plage ne fait pas 600 m2. Cela peut être un vecteur de contagion de la maladie. Et Gorée ne compte, révèle-t-il, que trois cas pour le moment.



À cet effet, l'édile de Gorée informe que le ministre de la pêche a déjà pris la décision et les autorités consulaires sont en train de voir les modalités d'accès pour garder l'île de toute contagion. Ainsi, Me Senghor exhorte les populations et les visiteurs à respecter les gestes barrières.