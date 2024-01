CAN 2024 : " La CAN existe partout en Côte D’ivoire sauf à FERKESSÉDOUGOU "

Pourtant l'une des plus grandes villes du nord de la Côte d'Ivoire, Ferkessédougou (communément appelé Ferké) semble être totalement mis à l'écart des réjouissances du pays, éveillé par une nouvelle année de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN).

La ville de Ferkessédougou est le chef-lieu de la région du Tchologo, frontalière du Mali et du Burkina Faso. C'est ainsi donc un endroit qui ne s'ignore pas. Or, il a fallu qu'un temps important s'écoule avant que les résidents ne puissent apprécier, comme ailleurs, le déroulement de la CAN 2024 en Côte d'ivoire.

En effet, des revendications se sont élevées à l'égard du maire de la ville, Ouattara Kaweli, afin de corriger ce léger soucis qui n'a en réalité pas lieu d'être. " La CAN existe partout en Côte D’ivoire sauf à FERKESSÉDOUGOU ", a une fois été posté sur la page officielle de la ville, soulignant à l'occasion envers les cadres de Ferké, " la jeunesse n’est pas content de vous ".

Ce n'est que tout récemment que le maire de la commune s'est décidé d'enfin réagir. Suite à quelques plaintes à propos du village CAN, monsieur Kaweli a donné le coup d'envoi de l'ouverture du village CAN situé au centre polyvalent en remettant officiellement à 128 jeunes volontaires de la commune des kits d'animation.