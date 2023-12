CAF Awards 2023 : Meilleur joueur africain de l’année, Victor Osimhen succède à Sadio Mané

Au cœur de l'action sur les terrains de football italiens, l’attaquant du Napoli, Victor Osimhen, a été sacré meilleur joueur africain de l’année, à l’issue de la cérémonie des CAF Awards 2023 qui s’est tenue ce lundi à Marrakech (Maroc)



Le nigérian, vainqueur de la Serie A et meilleur buteur du championnat italien (26 buts) la saison dernière en plus d’une place en quart de finaliste de la ligue des champions, succède à Sadio Mané. En 2016, Victor Oshimen avait été sacré meilleur jeune joueur africain, sept ans plus tard il est désigné comme le meilleur footballeur du continent africain sur la saison 2022/2023.



Le footballeur professionnel nigérian a conquis les cœurs des amateurs de football par ses performances exceptionnelles et son impact significatif au sein de son équipe. Sa rapidité, son agilité et son instinct de buteur ont été les ingrédients essentiels de son succès. Il devance Mohamed Salah et Achraf Hakimi au classement général.



Mouhamadou Moustapha GAYE