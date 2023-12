Blocage du passage des greffiers à la hiérarchie A2 : Le Sytjust décrète 48 heures de grève le mercredi 13 et le jeudi 14 décembre 2023

Le syndicat des travailleurs de la justice a décrété 48 heures de grève courant mercredi 13 et jeudi 14 décembre 2023.

Dans son communiqué, le Sytjust a indiqué que cet énième mouvement d'humeur vise à "faire cesser le préjudice que les travailleurs de la justice subissent depuis 5 ans."



Le syndicat déplore ainsi le blocage du passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le non reclassement du personnel dans le nouveau corps des assistants des greffes et parquets. Avant de pointer du doigt la tutelle par rapport à son entêtement relatif aux "arguments juridiques irréfutables du Ministère de la justice selon lesquels une disposition transitoire bien à propos du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice était suffisante pour opérer un passage direct, sans formation (superfétatoire), de tous les greffiers de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A2".