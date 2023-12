Bilan d’étape : « Nous avons une appréciation à mi-parcours de la participation du Sénégal très appréciable » (Zahra Iyane Thiam)

La commissaire générale du Sénégal de l’Expo Doha 2023 a fait le bilan de la journée du Sénégal célébrée dimanche dernier. Zahra Iyane Thiam est revenue sur l’importance de la présence du Chef de l’Etat Macky Sall qui a présidé cette journée. «Le moment fort, c'est la présence du chef de l'État qui nous a permis vraiment d'ouvrir un boulevard et d'avoir la perspective de l'atteinte de nos différents résultats. Parmi ces résultats que la participation sénégalaise voulait, c'est d'abord avoir une ouverture de coopération avec l'État du Qatar, que ce soit au niveau opportunité d'affaires, mais également opportunité commerciale, par rapport au Made in Sénégal. Donc, le moment fort de notre participation sénégalaise à l'exposition internationale Doha 2023, c'est bien évidemment la présence du chef de l'État que nous magnifions à sa juste valeur et nous le remercions » note-t-elle.



La directrice générale de l’ASEPEX a noté trois temps forts dans cette semaine nationale et particulièrement la journée nationale. « Nous avons d'abord eu la cérémonie officielle, présidée par M. le Président de la République, M. Macky Sall ; Ensuite, nous avons essayé de matérialiser cela à travers un forum économique où il était question de partager entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé qatari. Je préfère le dire parce que nous savons que l'attente des Sénégalais doit être une forte et nous-mêmes, nous voulons profiter de toutes les opportunités qu'offre l'Etat du Qatar. Nous savons que ce sont des opportunités qui sont énormes » renseigne Zahra.



« Nous avons une appréciation à mi-parcours de la participation du Sénégal très appréciable parce que nous savons que nous ne pourrons pas avoir un tremplin aussi important, aussi utile que la présence du chef de l'État qui a grandement participé à crédibiliser la participation du Sénégal, mais surtout à montrer que l'État était derrière et donc ça peut permettre une bonne perspective de coopération » reconnaît-elle.



Revenant sur le packaging tant insisté par le président de la République, la directrice de l’ASEPEX renseigne que ses services vont s’y atteler. « Nous allons en rapport avec des professionnels voir dans quelle mesure nous pourrons avoir un module sur le marketing, Et aujourd'hui, la qualité, ce n'est pas seulement en termes de produits, mais ça doit être également la qualité de présentation, la qualité du discours qui est offert » fait-elle savoir.