Bénédiction des couples de même sexe : Après le Pape, les évêques de France approuvent et défendent un « accueil large et inconditionnel. »

« Le Conseil permanent reçoit cette déclaration comme un encouragement aux pasteurs à bénir généreusement les personnes qui s'adressent à eux en demandant humblement l'aide de Dieu », assure le CEF dans un communiqué paru le 10 janvier dernier.

Depuis la publication de "Fiducia supplicans", la polémique s’est installée au sein de l’Église catholique. Le Vatican tente de se défendre tout en reconnaissant son application « imprudente » dans certains pays.

Depuis l’annonce par le Vatican approuvant la bénédiction des couples de même sexe, publiée dans un document le 18 décembre dernier et approuvée par le pape François, des voies s’élèvent du côté des fidèles catholiques, mais aussi des évêques et des prêtres. Récemment, les évêques catholiques africains ont pris le contre-pied du Vatican. Ils ont déclaré que l'approbation par le Vatican de la bénédiction des couples de même sexe « n'était pas appropriée » sur le continent africain.Cette fois-ci, c’est au tour de l’Église catholique française de donner sa position et ils sont allés dans le même sens que le Vatican. La Conférence des évêques de France (CEF) défend la bénédiction des couples de même sexe édictée par le Vatican.