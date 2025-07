Badara Gadiaga après sa convocation à la DSC : « Je suis serein et j’irai répondre à la justice, contrairement à celui qui l’a toujours fuie »

« Il n’y a pas d’alternative à la justice ! », a de nouveau affirmé le chroniqueur Badara Gadiaga après avoir été convoqué par la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) pour 15h. S'exprimant dans une vidéo, Badara Gadiaga a réaffirmé son engagement envers la justice sénégalaise : « Je suis un citoyen sénégalais et comme je l’ai toujours dit, il n’y a pas d’alternative à la justice. Je ne fuirai jamais comme l’a fait quelqu’un qui a été convoqué dans un passé récent par la justice », a-t-il expliqué.



Le chroniqueur a ensuite abordé cette convocation, en rassurant ses amis et proches. Il a regretté que cette situation puisse être liée à l'émission « Jakaarlo Bi », durant laquelle un débat houleux l'a opposé à Amadou Bâ, vice-président de l’Assemblée nationale et membre du Pastef. « C'est quand même dommage que ce débat secoue le Pastef. Amadou Bâ s’est exprimé de manière claire sur un sujet qui concerne son leader et j’ai répliqué en confirmant ses propos. C’est regrettable pour un pays qui se dit démocratique. Mais s’il tient ces mêmes propos, je lui répondrai la même chose », a soutenu le chroniqueur.



Il a conclu en rappelant que, dans ce débat sur la TFM, deux mots ont été principalement retenus : « prostituée et client ». Selon Badara Gadiaga, « ces deux mots ont été révélés par le député Amadou Bâ ».