Badara Gadiaga : « Nous assistons à une déchéance morale au sommet de l’État »

Invité de l’émission Sen Show sur la Sen Tv, le chroniqueur de Jakaarlo est revenu sur les questions brûlantes de l’actualité. La dissolution de l’assemblée nationale qui a été actée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, n’a pas échappé à Badara Gadiaga qui ne rate pas l’occasion de se plaindre du « Wax Waxeet » du chef de l’Etat concernant la date de la déclaration de politique générale retenue dans un décret: « c’est extrêmement grave. Nous avons un président sans signature et sans parole. Ce qu’il a fait le 12 dernier, ce n’est ni plus ni moins que la ruse. Son objectif était de faire plaisir au président de son parti, Ousmane Sonko », a fait remarquer le chroniqueur dans une démarche où il explique la démarche qui aurait dû amener le président de la République à exercer la plénitude de ses fonctions. Badara Gadiaga de souligner, pour finir, que « la crise d’autorité et la déchéance morale » sont les deux mots qui aujourd’hui, caractérisent la marche de la République.