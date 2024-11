Appel au Front : Ousmane Sonko s’attaque à Barthélemy Dias et promet une riposte musclée.

Ousmane Sonko, Premier ministre et leader du parti PASTEF, a lancé un appel enflammé aux « patriotes » du Sénégal, déclarant que la coalition de Barthélemy Dias n’aurait plus de place pour mener campagne en toute impunité. Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, Sonko a dénoncé une série d’agressions ciblant ses partisans à Dakar, Koungheul, Saint-Louis, Louga et Mbacké, où les membres de son parti auraient été attaqués sans aucune réaction des autorités.



Sonko a affirmé que des plaintes ont été déposées et que des preuves visuelles de ces agressions existent. Pourtant, déplore-t-il, « à ce jour, zéro arrestation ». Face à ce qu’il perçoit comme une passivité des forces de l’ordre, le Premier ministre appelle ses partisans à « venger proportionnellement » chaque acte de violence subi par le PASTEF depuis le début de la campagne.



Sonko évoque ici un droit légitime à la riposte et incite les « patriotes » à se préparer à une contre-offensive. Cette déclaration pourrait redéfinir le climat politique déjà tendu, en introduisant un nouvel élan de confrontation. Tandis que les appels à la paix et au dialogue se multiplient, le ton de Sonko promet de marquer un tournant potentiellement décisif dans cette campagne électorale en vue des prochaines échéances nationales.