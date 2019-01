Annoncé proche de Macky Sall : Serigne Mansour Djamil se dit toujours engagé avec le C25

Le Leader de « Bess du Niak » a démenti les informations l’envoyant auprès du Chef de l’Etat Macky Sall avec qui il serait en négociation pour un supposé ralliement à la candidature de ce dernier pour l’élection présidentielle de 2019.

En effet, ces supputations seraient nées de la publication d’une photo de Serigne Mansour Djamil avec le Président de la Banque Africaine de Développement et le Président Sall prise lors de la Conférence Internationale pour l’Emergence de l’Afrique qui s’est tenue à Dakar du 17 au 19 Janvier 2019.

« Nous sommes forcés de rappeler encore que Mansour SY Djamil est un agent de développement et même s’il a été invité par le Président Macky SALL, ses compétences et son expérience en matière de développement suffisent amplement pour justifier sa présence » informe ses proches. Autre chose qui a conforté ceux qui ont publié cette information, le Gamou Seydi Djamil qui a eu lieu ce samedi à Louga et auquel le Gouvernement était représenté par le Directeur de Cabinet du Président de la République et le Ministre de l’élevage. Selon les services de Seydi Djamil, en envoyant cette délégation, le président Macky SALL a respecté sa promesse faite à Serigne Mansour que la catastrophe de l’année dernière sera évitée. C’est fort de tout cela que le leader de « Bes du Niakk » informe l’opinion publique que ces allégations sont sans fondement et relèvent de manœuvres purement politiciennes. « Il n’est question d’aucune négociation encore moins de ralliement. Le combat continue -Bes Dou Ñakk et Mansour Djamil restent engagés aux côtés du peuple, parce l’essentiel est en danger surtout en cette période préélectorale ». Le parti dit rester engagé avec le C25 dans le combat de rétablissement de la candidature à l’élection présidentielle de tous les candidats sur la base du seul critère applicable de la caution et ne peut, de ce fait, entrer dans une quelconque logique d’alliance ou de soutien.