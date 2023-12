Affaire radiation d’Ousmane Sonko/ Me Bamba Cissé: « Nous ne sommes même pas sûrs que si on remporte cette manche, Sonko sera candidat… »

Faisant partie du pool d’avocats de Ousmane Sonko, Me Bamba Cissé a bien pris part à l’audience qui se tient présentement dans la salle 7 du palais de justice sur l’affaire de la radiation du président de l’ex Pastef. D’après Me Bamba Cissé qui prend la parole juste avant la pause, « toutes les affaires devant la justice sont simples mais il y a une particularité dans celle Ousmane Sonko ». Selon lui, plusieurs de personnes portent le bracelet du Pastef aujourd'hui car elles ont confiance en Ousmane Sonko pour les conduire au changement. Mais cet espoir semble être freiné par « une machination judiciaire » qui selon lui, a pour objectif d’anéantir le porteur.







« Il est difficile aujourd'hui de parler d'état de droit dans la mesure où l'Etat utilise tous les mécanismes possibles pour s'acharner contre une personne. Nous ne sommes même pas sûrs que si on remporté cette manche Sonko sera candidat parce que la direction générale des élections peut encore défier la magistrature comme elle l'a fait après la décision de Sabassy Faye à Ziguinchor » a indiqué l’avocat au cours de sa plaidoirie.





Selon l'avocat, « les sénégalais sont épris de justice et savent que si Ousmane Sonko participe, il va gagner » Cependant, « une volonté manifeste de nuire à sa candidature est déjà déclenchée ».





Cheikh S. FALL / Aida ndiaye