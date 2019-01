Adama Barrow à Macky Sall: « Vous nous avez été d'un soutien indéfectible durant les moments les plus incertains de notre histoire »

Le bienfait n'est jamais perdu et le président gambien Adama Barrow l’a si bien illustré à l’endroit de son homologue sénégalais, le président Macky Sall. En effet, lors de son allocution au cours de la cérémonie d'inauguration du pont de la Sénégambie, le président Barrow s'est voulu redevable à l‘égard du chef de l'Etat Macky Sall et du peuple sénégalais en général qui ont manifesté un soutien indéfectible lors de la dernière crise post-électorale en Gambie qui a vu l’ancien président Yaya Jammeh manifesté une volonté farouche de s'accrocher au pouvoir après avoir contesté les résultats qui avaient déclaré Adama Barrow vainqueur de ces élections." Monsieur le président, merci de votre soutien au peuple gambien parce que si la construction et l'inauguration de ce pont est possible, c'est grâce à vous qui nous avez aidé et assisté le jour où nous en avions le plus besoin", a déclaré Adama Barro.