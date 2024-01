Accusations de corruption contre ses membres : Le juge Cheikh Ndiaye traduit le Pds en justice

Entre le parti démocratique sénégalais et le Conseil constitutionnel ( dont certains de ses membres sont accusés de corruption), c’est « une guerre froide » qui semble se dessiner pour ne pas prendre fin. Après les accusations contre deux membres du Conseil, le juge Cheikh Ndiaye vient de répondre à Mamadou Lamine Diallo et Cie. « Le juge constitutionnel Cheikh Ndiaye a déposé une plainte ce jour 29 janvier 2024 au Parquet de Dakar pour outrage à magistrat, diffamation, discrédit sur une décision de justice, entre autres infractions contre les auteurs non identifiés de la déclaration non signée d’un parti politique évoquant des faits de corruption et de collusion avec certains hommes politiques, ainsi que contre toute personne ayant relayé directement ou indirectement ces accusations diffamatoires et mensongères à son encontre »!







C’est le message qui a été relayé par l’avocat,



Me Bamba Cissé mettant ainsi en relief cette « suite et pas fin » de l’affaire Karim Wade et des membres du Conseil constitutionnel.