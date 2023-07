Accident Ngueune Sarr et migrants morts : Le président de l’Assemblée nationale présente ses condoléances

Le Président de l’Assemblée nationale a saisi cette occasion pour présenter ses condoléances aux familles des jeunes migrants décédés récemment et appelle la jeunesse au sens des responsabilités en renonçant à des pratiques sans lendemain et pleines de risques. Le Président de l’Assemblée nationale a saisi cette occasion pour présenter ses condoléances aux familles des jeunes migrants décédés récemment et appelle la jeunesse au sens des responsabilités en renonçant à des pratiques sans lendemain et pleines de risques.

L’accident qui a eu lieu sur la RN2 au village de Ngueune Sarr a replongé toute la nation dans l’émoi et la tristesse.Le Président de l’Assemblée nationale a, pour sa part, salué la réaction rapide des secours ainsi que les mesures prises en urgence par le Président de la République.Amadou Mame Diop, dans un communiqué qui nous est parvenu, a exprimé sa vive émotion à la suite de l’accident. Ainsi au nom de toute la représentation nationale, il a présenté ses sincères condoléances aux familles des disparus et formule des prières pour le repos de l’âme des disparus et exprime sa compassion aux familles de victimes.