APRÈS GROGNE / Le Syndicat Autonome de la Recherche ​Agricole et Agro-alimentaire​ salue l’intérêt manifesté par le Président Sall.

Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall .



Un travailleur écouté et sûr d’être entendu est un travailleur motivé. Un travailleur motivé est un travailleur engagé surtout pour une insttitution de recherche telleque l’ISRA, bras technique de l’Agriculture qui vous tient veritablement à coeur. Nous vous remercions donc de nous avoir écouté. Nous nous réjouissons fortement des instructions données au MAER pour resoudre les problemes et moments dificiles que vivent les chercheurs de l’ISRA, pour qu’ils soientt à la hauteur des enjeux actuels et futurs.



L’esprit optimiste que nous avons rétrouvé aujourd’hui, grâce à votre intervention, galvaude notre vigilance, notamment quant à l’orientation des futures discussions. Aujourd’hui, plus que jamais, nous CHERCHEURS, sommes déterminés à construire l’EMERGENCE d’une Agriculture à la hauteur des attentes des politiques publiques de l’ÉTAT comme declinées dans le PSE.



Par cette présente, le SARAA est très honnoré et a l’immense plaisir de vous remercier de cette attention particulière accordée à la recherche Agricole.



VIVE l’ISRA, VIVE le Sénégal, Bonne fête de l’INDEPENDANCE !



LA SÉCRÉTAIRE GÉNÉRALE POUR LE SARAA