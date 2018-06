APR DE KEUR MABA - ' Les réalisations du Pudc et de l'Aser suffiront à réélire le Président Sall en monde rural ' ( Abdou Ndiaye )

Thila Gran, Nawlérou, Thila Galo, Ngayène Tim, Médina 2, Keur Modou Bonghel, Nianguène, Ndramé Nata, font désormais partie des localités extraites des ténèbres. Ces villages de la commune de Keur Maba Diakhou dans le département de Nioro ont été électrifiés grâce au programme de l'Aser. Des réalisations hautement saluées par les populations et répercutées lors d'une cérémonie de distribution de '' sukkeru koor'' par le coordinateur de l'Apr de Keur Maba. À en croire Abdou Ndiaye, les populations bénéficiaires ont pendant un siècle souffert du manque d'électricité sans avoir droit à l'oreille attentive des autorités centrales.



'' C'est une vieille doléance qui vient d'être satisfaite. Autant vous dire que les réalisations de l'Aser et du Pudc en monde rural suffiront à réélire le Président Macky Sall. C'est l'occasion de remercier le directeur de l'Aser, celui du Pudc, mais aussi tirer le chapeau au Secrétaire Permanent à l'Énergie Pape Demba Bitèye. Au-delà de toutes ces personnalités, c'est le Président Macky Sall qui satisfait encore une fois aux doléances des populations. Le nombre de villages électrifiés entre 2012 et aujourd'hui, dépasse largement le nombre de villages qui l'ont été entre 1960 et 2012. ''



Abdou Ndiaye d'annoncer l'électrification prochaine de 27 autres villages. '' D'autres villages attendent de sortir eux aussi des ténèbres. C'est la réponse du chef de l'État au bavardage de l'opposition qui parle de pétrole alors qu'elle ne connait que des impôts ou qui s'épanche parfois dans la religion, alors qu'elle devrait s'évertuer à justifier sa gestion des fonds alloués à une ville comme Thiès dont les chantiers ont englouti des milliards jamais réellement investis... ''