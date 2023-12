75e anniversaire de la DUDH : "L'urgence de l’heure pour les droits humains, c'est aussi la lutte contre le terrorisme" (Macky Sall).

Lors de la table ronde portant sur "l'avenir des droits humains, de la paix et de la sécurité", le président Macky Sall a mis l'accent dans son discours sur la lutte contre le terrorisme qui est un phénomène qui secoue une bonne partie de l'Afrique. "L'urgence de l’heure pour les droits humains, c'est aussi la lutte contre le terrorisme qui continue de gagner du terrain en Afrique. Le Conseil de sécurité doit pleinement assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme qui est à la fois une menace à la paix et à la sécurité internationale, et une atteinte aux droits humains les plus fondamentaux : le droit à la vie, à la sécurité et à la sûreté", a-t-il fait remarquer.

S'agissant du quotidien des femmes et des jeunes, le chef de l'État de préconiser : "De la même manière, œuvrons davantage à la promotion des droits des femmes et des jeunes, y compris leur autonomisation par des mécanismes économiques et financiers adaptés à leurs besoins. Luttons de façon plus soutenue contre la violence faite aux femmes et aux filles."

Avant de terminer en ces termes : "Combattons sans répit le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent. Sous tous les cieux, et quel que soit leur mode opératoire, le populisme, le radicalisme et l'extrémisme sont les pires menaces aux droits humains, à la démocratie et à la liberté. Chers collègues, monsieur le Haut-Commissaire, mesdames, messieurs, pour l’occasion qui nous réunit, j’ai à cœur de renouveler les engagements internationaux