Ziguinchor : un garçon de 7 ans emporté par les eaux

Un drame s’est produit ce mardi 16 septembre 2025 à Ziguinchor, plus précisément dans la zone de Couloumba, au quartier Boucotte. Âgé d’environ 7 ans, Fallou Ndiaye, en vacances dans la ville, a été emporté par les eaux de ruissellement alors qu’il se baignait sous la pluie dans un canal à ciel ouvert traversant plusieurs quartiers de la commune.



Dès l’alerte donnée, des recherches ont été immédiatement entamées, mobilisant les sapeurs-pompiers, la police ainsi que des volontaires.

Des riverains rencontrés sur place ont exprimé leur tristesse et leur colère, appelant les autorités à agir rapidement pour sécuriser ce canal qui, chaque hivernage, représente un réel danger pour la population.

Après plusieurs heures de recherche, le corps sans vie du jeune Fallou a finalement été retrouvé et déposé à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor.