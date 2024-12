Ziguinchor : le FRAPP tire sur le maire Djibril Sonko

"Nous rappelons au Maire Djibril Sonko que les attentes des populations sont immenses, et que leur patience a atteint ses limites. Si vous n’avez pas les compétences requises pour gérer efficacement cette mairie, il serait judicieux d’en tirer les conclusions et de remettre cette institution à des mains plus compétentes" , peste M Sy dans un communiqué exploité par Dakaractu.



Ce dernier poursuit en citant des projets annoncés en grande pompe et qui ne sont pas jusque là au rendez-vous. "Le marché Saint-Maure en inondation chronique, affectant les commerçants et les riverains. Le mur de clôture du cimetière de Santhiaba délabré, un mépris pour la mémoire des défunts. La question des lotissements est suspendue, pénalisant les habitants en quête de logement. Le manque d’éclairage public dans plusieurs quartiers, compromettant la sécurité des citoyens. L’absence de grands travaux structurants, qui auraient dû être amorcés pour le développement de la ville. Les délégations de signature non attribuées, paralysant le fonctionnement administratif. Le mur de clôture de l’école Boulotte est délabré, mettant en danger les élèves. Les inondations persistantes à Belfort, un problème non résolu malgré les nombreuses alertes".



Ainsi, s'interroge Frapp Ziguinchor, "La population de Ziguinchor est en droit de se demander : où passe le budget de la commune, martèle, Cheikh Tidiane Sy.